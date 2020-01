Sittharala Sirapadu Folk Song From Ala Vaikunthapurramuloo Out | Download Full Video Song Lyrics | Allu Arjun, Thaman S

Ala Vaikunthapurramuloo was released on January 12th, 2020. This film is running successfully with huge numbers at the box office. This song was kept as a surprise element in the movie. Right from the release of the film, the audience was waiting for this song and it is finally out now.

The song is composed by S Thaman. Soorranna and Saketh Komanduri are the singers for this song. The lyrics of this song written by Vijay Kumar Bhalla were also much appreciated by the audience. So we decided to put up the lyrics on our site.

Check Out The Lyrics Of Sittharala Sirapadu

Sitharala sirapadu Sitharala sirapadu

Pattu pattinaadaa oggane oggadu

Petthanaalu nadipedu sitharala sirapadu

Vooruru oggesina oddhandudu oggadu

Bugathodi aambothu rankesi kummabothe

Bugathodi aambothu rankesi kummabothe

Kommuloodadeesi mari peepaloodinaduro

Jadalippi marri chettu dheyyala kompante

Jadalippi marri chettu dheyyala kompante

Dheyyamutho kayyaniki thodakotti dhigaadu

Ammori jaathralo onti thala ravanudu

Ammori jaathralo onti thala ravanudu

Guntalenta padithenu gudhi gunda sesinadu

Guntalenta padithenu gudhi gunda sesinadu

Ponnuru vasthadu dhammunte rammante

Ponnuru vasthadu dhammunte rammante

Rommumeedokkatichi kummi kummi poyaadu

Rommumeedokkatichi kummi kummi poyaadu

Padhi mandhi naagalnei padimoorla sorasepa

Padhi mandhi naagalnei padimoorla sorasepa

Odupuga ontisettho oddukattukochinaadu

Odupuga ontisettho oddukattukochinaadu

Samusese kandathoti dhenikaina gattipoti

Samusese kandlathoti dhenikaina gattipoti

Adugadugu yesinada adhirenu avathalodu

Sitharala sirapadu sitharala sirapadu

Utharana oori sivara sitharala sirapadu

Gandupilli soopulatho gundelona gucchaadu

Sakkanamma yenakabadda pokirolla iragadanthe

Sakkanamma yenakabadda pokirolla iragadanthe

Sakkanamma kallallo yela yela sukkalocche

Sakkanamma kallallo yela yela sukkalocche

Check Out The Lyric Video Of Sittharala Sirapadu