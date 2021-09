Livia Brito confiesa por qué rechazó a Daniel Arenas

Hoy en día, Daniel Arenas forma una de las parejitas más lindas del medio del espectáculo con la modelo Daniella Álvarez, pero el destino del actor pudo haber sido diferente si las cosas hubieran funcionado con la también actriz Livia Brito. La protagonista de La Desalmada confesó en sus redes sociales que intentó salir con él hace años, pero que él le hizo un comentario que no le gusto y eso fue lo que le hizo darse cuenta de que no funcionarían como pareja.

©@liviabritopes La actriz de origen cubano reveló por qué rechazó a Daniel Arenas

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, Livia reveló cómo fue esa primera y última cita con el actual galán de Daniella Álvarez. “Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”, reveló la actriz.

©@danarenas De acuerdo con Brito, se dio cuenta de que entre ella y Daniel no había química para ser novios

“El muy méndigo me dice: ‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’. Y yo así de ‘o sea estoy en una obra de teatro’, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio. Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro’. Y ahí fue como que para amigo mejor”, explicó.

Aunque lo suyo no se dio, entre ambos hay un respeto mutuo, pues en 2019 coincidieron en la serie Médicos, línea de vida, y en la pantalla chica colaboraron de forma cordial y profesional.